SERIE A, Milan-Napoli 1-0. Viola settima in classifica

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 1-0 a San Siro la sfida, valida per il posticipo domenicale della 24° giornata di Serie A, tra Milan e Napoli. Decisivo per la vittoria dei rossoneri il gol di Theo Hernandez nel primo tempo su assist di Leao. Milan che va così momentaneamente a -1 dalla Juventus che sarà impegnata domani sera contro l'Udinese. Il Napoli invece rimane a quota 35 punti, due in meno della Fiorentina, in nona posizione.