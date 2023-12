SERIE A, Milan batte Frosinone 3-1: segna anche Jovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la rincorsa del Milan alle prime della classe, grazie alla vittoria sul Frosinone per 3-1. Questa per i rossoneri decimati dagli infortuni è la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo un periodo di crisi e senza i suoi gioielli Giroud (squalificato) e Leao. A sbloccare il risultato è Jovic al 40' che sembra beneficiare di questa fiducia (forzata) di Pioli poi al 50' arriva il raddoppio di Pulisic.

Al 74' sigilla la vittoria Tomori mentre all'82' il gol bandiera del Frosinone su punizione è di Brescianini. Il Milan resta in terza posizione con 29 punti a -4 dalla Juve in vetta e a -3 dall'Inter che però deve ancora giocare; soprattutto tiene a distanza il Napoli che a -5 non potrà raggiungerlo neanche in caso di vittoria. Il Frosinone resta 11esimo a 18 punti.