Serie A, Manita della Lazio contro il Monza. Mentre il Cagliari batte Parma 2-1

Questi i risultati finali delle gare delle 15, Cagliari-Parma e Lazio-Monza.

CAGLIARI-PARMA 2-1 - Dopo aver espugnato il Tardini all’andata, il Cagliari batte nuovamente il Parma nello scontro diretto per la salvezza dell’Unipol Domus. I sardi si impongono tra le mura amiche col risultato di 2-1: subito in gol Florinel Coman, a segno due minuti dopo il suo esordio in Serie A. Con questo risultato, la formazione di Davide Nicola sale a quota 24 punti in classifica, inguaiando quella allenata da Fabio Pecchia, che resta terzultima e non ha ancora vinto alcuna partita nel 2025.

LAZIO-MONZA 5-1 - Vittoria per 5-1 della Lazio contro il Monza in un pomeriggio ricco di emozioni allo stadio Olimpico, che ha visto i padroni di casa chiudere il primo tempo sull'1-0 con il gol di Marusic, prima delle reti di Pedro, doppietta, Castellanos e Dele Bashiru, nella ripresa, mentre a nulla è valso il gol su rigore di Stefano Sensi, per il momentaneo 4-1.