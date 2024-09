SERIE A, Le ufficiali di Empoli-Juve: c'è Nico con Vlahovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Como-Bologna il sabato di Serie A continua con la sfida del Castellani tra Empoli e Juventus. Toscani che vengono da un ottimo inizio di campionato con 5 punti conquistati in tre partite. Nell'ultimo match la formazione di D'Aversa ha pareggiato con il Bologna in trasferta. A Empoli arriva la Juventus che di punti ne ha conquistati ben sette. L'arma in più dei bianconeri, reduci dal pareggio 0-0 contro la Roma, al momento sembra essere la fase difensiva con zero reti subite fin qui in campionato. Queste le sclete dei due allenatori:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Henderson, Esposito; Colombo. All.: Sullo (D'Aversa squalificato)

JUVENTUS(4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Allenatore: Motta.