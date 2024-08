SERIE A, Le formazioni ufficiali di Venezia-Torino

FirenzeViola.it

Nell'ultimo giorno di calciomercato tona in campo la Serie A con la sfida del Penzo, valida per la terza giornata di campionato, tra Venezia e Torino. Lagunari che dopo il pareggio del Franchi vanno alla ricerca della prima vittoria con il ritorno di Pohjanpalo in campo dal primo minuto. Dall'altra parte i granata proveranno a dare continuità a questo ottimo inizio di stagione con il pareggio di San Siro contro il Milan e la bella vittoria in rimonta contro l'Atalanta. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

VENEZIA(3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Ellertsson, Oristanio; Pohjanpalo. A disposizione: Grandi, Stankovic, Haps, Gytkjaer, Altare, Sagrado, Crnigoj, Schingtienne, Andersen, Raimondo, El Haddad, Doumbia. Allenatore: Di Francesco.

TORINO(3-5-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Zapata. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Sanabria, Pedersen, Dembelè, Tameze, Ciammaglichella, Balcot, Dalla Vecchia, Njie. Allenatore: Vanoli.