SERIE A, Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli

Alle 20:45 a San Siro, nel posticipo serale di questa domenica di Serie A scendono in campo Milan e Napoli. Rossoneri che, dopo la vittoria di Frosinone, proveranno ad accorciare nei confronti della Juventus, impegnata doamni sera nel monday night contro l'Udinese. Dall'altra parte i partenopei, reduci dalla vittoria in rimonta contro il Verona, se ottenessero i tre punti scavalcherebbero Lazio e Fiorentina e andrebbero in sesta posizione a pari punti con la Roma. Queste le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (3-5-2): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri.