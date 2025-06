Alla prima Cagliari-Fiorentina, il ds Bonato: "Per noi inizio non semplice tra viola e Napoli"

vedi letture

La Fiorentina inizierà la prossima stagione di serie A volando a Cagliari. A margine della presentazione del calendario, ufficializzato dalla Lega Serie A questa sera a Parma, il direttore sportivo rossoblù, Nereo Bonato, ha dichiarato: "Il nostro calendario si presenta equilibrato e ben distribuito. A differenza dello scorso anno per noi ci sarà un’alternanza più netta tra gare in casa e in trasferta e le sfide alle big del campionato non saranno concentrate tutte negli stessi periodi. L’inizio non sarà però semplice, incontreremo subito la Fiorentina in casa e i campioni d’Italia del Napoli in trasferta.

Nella parte finale del girone di andata, poi, troveremo due dirette concorrenti: il Pisa, in casa, e la Cremonese in trasferta a chiudere". Lo riporta il sito ufficiale del club sardo.