SERIE A, Le formazioni ufficiali della sfida Udinese-Roma

Alle 15:00 prosegue la 22esima giornata di Serie A, con la Roma impegnata a domicilio sul campo dell'Udinese. I bianconeri, dopo la pesante batosta subita contro il Como, cercano il riscatto in casa. La Roma vorrà certamente voltare pagina dopo il brutto ko contro l'AZ Alkmaar in Europa League e va a caccia di tre punti che in trasferta le mancano addirittura dallo scorso 25 aprile, ottenuti proprio a Udine. Queste le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Tourè; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca.

A disposizione: Selvik, Padelli, Sanchez, Kamara, Atta, Pafundi, Bravo, Kabasele, Ekkelenkamp, Pejicic. All. Runjaic

Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, N'Dicka; Celik, Konè, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Cristante, Abdulhamid, Shomourodov, Hummels, Paredes, Soulè, Dybala, Dahl, Saelemaekers, Zalewski, El Shaarawy. All. Ranieri.

Arbitro: Sozza

Assistenti: Mondin – Bercigli

IV ufficiale: Arena

VAR: Serra

AVAR: Maresca