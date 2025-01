SERIE A, Lazio-Como finisce 1-1: segnano Dia e Cutrone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 1-1 tra Lazio e Como una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con gli ospiti abili a sfruttare la superiorità numerica per buona parte del secondo tempo dopo un'ingenuità di Tchaouna espulso per due falli da giallo in un minuto al 60'. Nel primo tempo era stato Boulaye Dia a sbloccare una gara complicata per la Lazio con un rasoterra di mancino, poi nel secondo tempo è Cutrone a regalare di testa il pareggio agli ospiti. Diverse altre occasioni non portano al gol e alla fine le squadre si prendono un punto a testa: la formazione di Baroni sale così a 36 punti, il Como invece arriva a 19.