SERIE A, La Roma vince di rimonta 2-1 con l'Udinese

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce con la vittoria giallorossa tra Udinese e Roma nella partita delle 15 in Serie A. La squadra di Ranieri rimonta i friulani vincendo 2-1 grazie a due rigori che servono a ribaltare la rete segnata nel primo tempo da Lucca. Prima Pellegrini, poi Dovbyk dal dischetto non tremano e danno i 3 punti alla Roma che si avvicina così alle altre concorrenti per le zone europee tra cui la Fiorentina, ora distante solo 3 punti in attesa della sfida di stasera contro la Lazio.