SERIE A, La Lazio supera in rimonta il Sassuolo: 2-1

Successo importante in ottica zona Europa per la Lazio, che nel match delle ore 18 della 19a giornata supera per 2-1 il Sassuolo allo stadio Olimpico in rimonta. La squadra di De Zerbi infatti passa subito in vantaggio al 6' con Caputo ma i biancocelesti reagiscono e attorno alla mezz'ora trovano il pareggio con un bel colpo di testa di Milinkovic Savic. Nella ripresa poi la rimonta si completa con la rete del solito Ciro Immobile che al 75' fa 2-1. La Lazio con questo successo sale a quota 34 punti in classifica, mentre il Sassuolo resta fermo a 30.