SERIE A, La Lazio sbanca Marassi: 3-1 alla Samp

Vittoria sul velluto della Lazio che nel match delle 18 valido per la 16a giornata si impone per 3-1 sulla Sampdoria in una gara già in ghiaccio alla mezz'ora del primo tempo: ad aprire le matcature ci pensa dopo soli 6' Milinkovic Savic (che nella ripresa verrà espulso), poi nel giro di pochi minuti arriva la doppietta di Ciro Immobile (17' e 37') che raggiunge a quota 13 gol in campionato Dusan Vlahovic in testa alla classifica cannonieri. Nella ripresa la Samp prova a regiare e con orgoglio all'89' trova il gol della bandiera con Gabbiadini. Lazio a quota 25 punti al 7° posto, Samp sempre ferma a quota 15.