SERIE A, La Juve batte 1-0 la Roma e continua a risalire

Il big match di Torino va ai padroni di casa: alla Juventus basta un gol di Moise Kean per superare la Roma al termine di novanta minuti fatti di intensità e parecchi interventi duri. L'azione decisiva arriva poco dopo il quarto d'ora, quando un cross dalla sinistra di De Sciglio, dopo un rimpallo tra Bentancur e Kean finisce in porta, con l'ultimo tocco dell'attacante bianconero. Altro momento chiave il rigore concesso alla Roma e fallito dall'ex Fiorentina Jordan Veretout, episodio che ha scatenato le proteste dei giallorossi visto che, dopo il fallo subito in area da Abraham, proprio l'attaccante inglese era riuscito a mettere il pallone in porta, rete vanificata dall'intervento di Orsato. Dopo un secondo tempo in cui il gioco è stato piuttosto spezzettato per via dei numerosi falli, Massimiliano Allegri può festeggiare la quarta vittoria consecutiva.