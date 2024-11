SERIE A, L'Inter vince di misura. Viola terza in classifica

FirenzeViola.it

L'Inter vince 1-0 in casa contro il Venezia, scavalcando Atalanta e Fiorentina e sale al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli. Dopo un primo tempo senza reti dove il Venezia è andato vicino al gol con Oristanio, l'Inter segna con Mkhitaryan e poi viene annullato dal Var per fuorigioco. Dopo pochi minuti, i nerazzurri segnano con il colpo di testa di Lautaro Martinez. All'ultimo minuto il Venezia pareggia di testa con Sverko, ma il Var annulla tutto per fallo di mano del difensore.