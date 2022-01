SERIE A, L'Inter ribalta il Venezia al 90': finisce 2-1

Un gol di Dzeko al 90' regala all'Inter la vittoria contro il Venezia per 2-1 nella 23a giornata di Serie A e manda in fuga i nerazzurri, ora a +5 sul Milan atteso dalla Juventus. Gara complicata per i nerazzurri, che vanno sotto al 19' per un colpo di testa di Henry. I campioni d'Italia trovano il pareggio al 40' con Barella dopo una volée di Perisic respinta da Lezzerini. I lagunari reggono bene nella ripresa, fino al colpo di testa del bosniaco nel finale.