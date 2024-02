SERIE A, L'Inter non si ferma più: 7^ vittoria consecutiva

FirenzeViola.it

La Juventus chiama, l'Inter risponde. Con lo 0-4 rifilato al Lecce i nerazzurri rispondono alla vittoria dei bianconeri, tornano a +9 in classifica (con una partita in meno) e acciuffano la 7^ vittoria consecutiva. Alla squadra di Simone Inzaghi bastano 15 minuti per sbloccare il match al Via del Mare. A segno il solito Lautaro Martinez. Nella ripresa un micidiale uno-due firmato da Frattesi e ancora Lautaro Martinez (22° sigillo in campionato) chiudono definitivamente l'incontro. Sul finale c'è anche spazio per la gioia personale di Stefan De Vrij, che chiude la gara sul definitivo 0-4.