SERIE A, L'indiscrezione: si parte con Toro-Parma

In attesa del calendario della Serie A che riparte, con la maggior parte delle partite programmate in orario notturno, da Sky arrivano le prime indiscrezioni sugli orari dei recuperi della 25^ giornata, nonché su anticipi e posticipi delle gare della 27^. Nello specifico, detto che si partirebbe con Torino-Parma, alle 19,30 del 19 giugno, la stessa sera (alle 21,45) andrebbe in campo Hellas Verona-Cagliari. Poi il 20 giugno ecco Atalanta-Sassuolo (19,30) e infine Inter-Sampdoria (21,45). Per quanto riguarda la 27^ giornata, la prima che si (ri)giocherebbe per intero, ecco l’anticipo Bologna-Juventus (22 giugno ore 21,45), mentre i posticipi sarebbero Inter-Sassuolo e Atalanta-Lazio (24 giugno, rispettivamente 19,30 e 21,45).