SERIE A, L'Hellas stende la Roma. Livramento out a Firenze

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Verona ottiene tre punti pesanti battendo in casa la Roma per 3-2. Ad andare in vantaggio sono proprio i padroni di casa che sfruttano un errore della difesa giallorossa e segnano con Tengstedt, poi Soule di tacco rimette in parità il match. Al 34' il Verona poi si rimette davanti con il colpo di testa da corner di Magnani. Il gol di Dovbyk nel secondo tempo illude i giallorossi che subiscono in contropiede all'88' il gol di Harroui. Nel recupero espulso Rocha Livramento che salterà così la prossima gara contro la Fiorentina.

Prosegue il periodo nero della Roma che rimane così a 13 punti e all'undicesimo posto in classifica, il Verona invece sale a 12 punti e quindi al dodicesimo posto nonostante la peggior difesa del campionato con 24 gol subiti.