SERIE A, Juve vince 2-0 a Bologna: è a +1 sui viola

Torna al successo la Juventus che nell'anticipo delle 18 della 18a giornata ha superato al Dall'Ara il Bologna per 2-0, superando così la Fiorentina in classifica di un punto (i bianconeri ora sono quinti con 31 punti). Gara subito in discesa dopo 6': assist illuminante di Bernardeschi e tiro sul primo palo di Morata che fa 0-1. Nella ripresa il Bologna preme alla ricerca del pari ma nel corso di un contropiede viene punito da un tiro dalla distanza deviato di Cuadrado al 69': 0-2 e gara che si conclude così.