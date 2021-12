SERIE A, Incredibile Verona, rimonta anche Sassuolo

Dopo il bel lunch match al Dall'Ara hanno riservato molte emozioni anche le gare del pomeriggio, Spezia-Sassuolo e Venezia-Verona terminate rispettivamente per 2-2 e 3-4. Quest'ultima è stata una gara ricca di gol ed emozioni con il Verona che ha vinto nonostante nell'intervallo fosse sotto di tre gol dal Venezia (di Ceccaroni al 12', Crnigj al 19' e Henry al 28'), capace però di rimontare nei primi 20 minuti della ripresa, complice la buona sorte. A dare il là alla rimonta è stato infatti l'autogol proprio di Henry al 52' e al 63' il Venezia accusa il colpo rimanendo in dieci per l'espulsione di Ceccaroni che provoca il rigore realizzato da Caprari. Al 67' il Verona completa la rimonta con Simeone che poi all'85' segna anche il gol vittoria.

Per quanto riguarda Spezia-Sassuolo i padroni di casa chiudono in vantaggio il primo tempo per 1-0 con gol di Manaj al 35' nonostante una rete annullata per fuorigioco dal VAR dopo un quarto d'ora a Kovalenko. Nella ripresa è ancora lo Spezia a segnare, al 48' con Gyasi ma Raspadori dimezza lo svantaggio al 66' e poi segna il gol del pareggio al 79'.