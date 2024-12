SERIE A, In un proibitivo Penzo, Venezia e Como fanno 2-2

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un clima a dir poco proibitivo, tra piogge e venti che intralciano ogni fase di gioco, Venezia e Como riescono a portare a fondo la partita ed escono dal Penzo col punteggio di 2-2. La partita non manca di regalare emozioni e rischia anche di essere risolta all'88', prima che il Var annullasse un gran gol di Nicolussi Caviglia. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Pohjanpalo, gli ospiti avevano pareggiato e ribaltato i conti con un autorete di Candela e il gol del Gallo Belotti, ma ci ha pensato Oristanio a rimettere il tutto in pari per il 2-2 finale. Un punto a testa quindi per lagunari e lariani, che restano in piena lotta retrocessione.