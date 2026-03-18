Champions, la Dea cerca l'impresa: le formazioni ufficiali di Bayern-Atalanta
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Alle 21 l'Atalanta è attesa per il ritorno degli ottavi di Champions a Monaco di Baviera per un'impresa sul campo del Bayern. I bavaresi all'andata si imposero a Bergamo per 6-1. Le formazioni ufficiali:
BAYERN MONACO: Urbig; Kim, Tah, Goretzka, Kane, Luis Diaz, Bischof, Guerreiro, Karl, Stanisic, Pavlovic.
A disposizione: Bartl, Prescott, Upamecano, Gnabry, Jackson, Ito, Laimer, Ofli, Manuba, Pavic.
Allenatore: Vincent Kompany.
ATALANTA: Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana, Scamacca.
A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bakker, Samardzic, De Roon, Raspadori, Djimsiti, Kolasinac, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Krstovic.
Allenatore: Raffaele Palladino.
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