SERIE A, Il Sassuolo batte 3-1 il Parma al Tardini

Successo importante per il Sassuolo, che non perde di vista l'obiettivo di qualificarsi alla prossima Conference League e batte per 3-1 il Parma al Tardini. Per i neroverdi reti di Locatelli, Defrel e Boga. Per i crociati, sempre più ultimi in classifica e ormai retrocessi da tre settimane, gol del momentaneo 1-1 a firma di Bruno Alves. La squadra di De Zerbi resta però all'ottavo posto e chiuderà la sua stagione contro la Lazio domenica.