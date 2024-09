SERIE A, Il programma delle partite di oggi

FirenzeViola.it

Terza giornata di Serie A che prosegue oggi, domenica 1 settembre, dopo i quattro anticipi di ieri e le due gare del venerdì. Alle 18:30 spazio alla sfida del Franchi tra Fiorentina e Monza con viola e brianzoli che sono alla ricerca della prima gioia stagionale dopo un avvio complicato. Contemporaneamente a Marassi si giocherà Genoa-Verona. Un match tra due squadre che arrivano a questa sfida reduci da due risultati opposti, i liguri infatti nell'ultima giornata, dopo aver fermato l'Inter in casa, hanno battuto all'U-Power Stadium il Monza 1-0, mentre i gialloblù vengono dalla sconfitta per 3-0 subita contro la Juventus.

A chiudere il palinsesto ci saranno Udinese-Como e il big match di giornata tra Juventus e Roma. Alla terza sfida consecutiva fuori casa per permettere i lavori di ristrutturazione del Senigallia, il Como cerca i primi tre punti in Serie A dopo 21 anni. Davanti però si troverà un'Udinese che è reduce dalla bella vittoria contro la Lazio. Infine riguardo al match che andrà in scena all'Allianz Stadium vedremo se la Juventus continuerà la striscia positiva iniziata con le vittorie, entrambe per 3-0, contro Como e Verona oppure se dovrà arrendersi di fronte alla Roma del grande ex Paulo Dybala.