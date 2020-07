SERIE A, Il Napoli batte il Sassuolo 2-0 al San Paolo

Parte meglio il Sassuolo al San Paolo con un paio di situazioni pericolose create nei primi cinque minuti che però non arrivano a impegnare il portiere Ospina. Il Napoli appare un po' distratto sbagliando diversi tocchi facili e favorendo così il recupero palla dei neroverdi che poi provano a infilare in velocità la difesa partenopea. Sono però i padroni di casa a passare in vantaggio al primo vero tentativo: Hysaj riceve sulla fascia, si accentra per liberarsi al tiro e calcia in diagonale non lasciando scampo a Consiglio. Prima rete in Serie A, e con la maglia del Napoli, per il terzino azzurro. La chiude Allan, dopo una serie di gol annullato al Sassuolo, quasi nel recupero.