Il Milan torna a vincere dopo quattro partite e lo fa segnando due gol al Cagliari. In rete Leao al 46' e soprattutto Ibrahimovic che, al 64', ha siglato il primo sigillo dalla sua riapparizione in rossonero. La squadra di Pioli è ora sesta in classifica con 25 punti a pari merito col Parma.