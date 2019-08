SERIE A, Il Milan vince 1-0 contro il Brescia

Decide un gol di Calhanoglu al 12' del primo tempo l'anticipo pomeridiano tra Milan e Brescia. Una partita con molte occasioni soprattutto di stampo rossonero, con Paquetà che ha colpito un palo e Piatek che è stato fermato sulla linea dal portiere avversario. Anche il Brescia ha però impensierito Donnarumma in un paio di occasioni, rischiando di uscire da San Siro con un punto. Alla fine, comunque, è vittoria Milan e primi punti in classifica per la squadra di Giampaolo.