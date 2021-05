SERIE A, Il calendario salvezza delle 6 coinvolte

Comincia a delinearsi la classifica di Serie A. Con l'Inter certa dello Scudetto, restano ancora da decidere chi andrà in Champions, chi in Europa League e chi in Serie B. Genoa, Fiorentina, Spezia, Torino, Cagliari e Benevento: sei squadre ancora invischiate nella lotta per non retrocedere. Questi i 4 impegni restanti per le squadre coinvolte nella lotta salvezza.

Genoa (36PT) - vs. Sassuolo @Bologna vs. Atalanta @Cagliari

Fiorentina (35PT) - vs. Lazio @Cagliari vs. Napoli @Crotone

Spezia (34PT) - vs. Napoli @Sampdoria vs. Torino vs. Roma

Torino* (34PT) - @Verona vs. Milan @Spezia @Lazio vs. Benevento

Cagliari (32PT) - @Benevento vs. Fiorentina @Milan vs. Genoa

Benevento (31PT) - vs. Cagliari @Atalanta vs. Crotone @Torino

* una partita in meno contro la Lazio

vs.= in casa @= fuori casa