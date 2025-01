SERIE A, Il Cagliari affosa il Monza. D'Ambrosio salta i viola

FirenzeViola.it

Il Cagliari vince a Monza 2-1 e lascia i brianzoli sempre più soli in fondo alla classifica, con i rossoblù che almeno momentaneamente lasciano il terzultimo posto in attesa del risultato da Lecce. Il Monza si illude con il vantaggio firmato da Caprari al 6' ma Zortea pareggia al 22'.

Nella ripresa si compie il dramma per la squadra di Bocchetti: al 57' infatti Piccoli porta in vantaggio i sardi e qualche minuto dopo c'è l'espulsione di D'Ambrosio che costringe appunto il Monza in inferiorità numerica per il resto della gara a caccia di una rimonta mai arrivata. D'Ambrosio tra l'altro dovrà saltare la prossima gara che sarà sempre in casa lunedì con la Fiorentina; rientrerebbe dalla squalifica Pablo Marì promesso sposo però proprio dei viola.