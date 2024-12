SERIE A, Il Bologna vince anche a Torino: 0-2

FirenzeViola.it

Il Bologna conferma il buon momento in campionato e con la seconda vittoria consecutiva si porta al sesto posto in classifica a quota 28. La squadra di Italia vince infatti in casa del Torino per 2-0 nonostante i rossoblù abbiano iniziato la gara con un errore di Castro dal dischetto all'8'. Nella ripresa il Bologna come contro la Fiorentina cambia e ingrana la marcia segnando al 71' con Dallinga e raddoppiando all'80' con Pobega. Il Torino è momentaneamente all'undicesimo posto con una partita in più.