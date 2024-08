SERIE A, Il Bologna non decolla. Primi 3 punti per il Lecce

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’avventura di Vincenzo Italiano a Bologna non sembra proprio decollare. I falsinei incappano nel secondo pareggio consecutivo in casa e contro l’Empoli non vanno oltre l’1-1. Succede tutto nei primi 5 minuti, con Gyasi che replica al vantaggio di Fabbian realizzato al 3’. Poi solito monologo rossoblù senza però riuscire a sfondare la retroguardia di D’Aversa.

Sull’altro campo, il Lecce conquista i primi tre punti battendo in casa il Cagliari. Decisiva la rete di Krstovic realizzata al 26’ del primo tempo e da un super Falcone.