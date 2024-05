SERIE A, I verdetti: Frosinone giù, Empoli e Udinese salve

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è chiuso stasera il campionato 2023/24. Manca ancora il recupero tra Atalanta e Fiorentina, ma quasi tutti i verdetti relativi alla Serie A sono già maturati: in Champions League andranno l'Inter campione d'Italia assieme a Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. In Europa League si qualificano Roma e Lazio, mentre in Conference andrà la Fiorentina se uscirà sconfitta dalla finale di Atene, altrimenti anche i viola saranno in Europa League, lasciando al Torino il posto in Conference.

Retrocedono invece Salernitana, Sassuolo e Frosinone, sconfitto per 0-1 nello "spareggio" con l'Udinese, salvo come l'Empoli che ha acciuffato la salvezza nei minuti di recupero, battendo la Roma per 2-1 con una rete di Niang allo scadere.