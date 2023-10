SERIE A, Gudmundsson fa sorridere il Genoa

FirenzeViola.it

Nell'anticipo della 10ma giornata è il Genoa a guadagnare tre punti in casa contro la Salernitana. A decidere il risultato finale di 1-0 per i rossoblù è Gudmundsson al 35'. Dia nel finale si divora il pareggio per la Salernitana. Gilardino ritrova Retegui che però sente un nuiovo fastidio al ginocchio ed esce nell'intervallo. Il Genoa sale a 11 punti mentre resta delicata la penultima posizione con 4 punti per la Salernitana.