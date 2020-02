SERIE A, Genoa corsaro a Bologna: al Dall'Ara è 0-3

Genoa corsaro a Bologna nella serata di Serie A. La squadra di Nicola ottiene una vittoria importantissima in chiave salvezza, portando a casa 3 punti dopo un primo tempo perfetto concluso sul 2-0 grazie alle reti di Soumaoro e Sanabria. L’espulsione di Schouten avvenuta a metà primo tempo indirizza ulteriormente il match e il Bologna nel secondo tempo non riesce a raddrizzare la gara. Gode il Genoa grazie anche alla rete su rigore nel finale di Criscito, eve dire momentaneamente addio ai sogni europei il Bologna, che resta comunque al settimo posto in attesa che giochino le altre squadre. Al Dall’Ara vince il Genoa 3-0 e ora i liguri sono a -1 dalla Sampdoria quartultima e a 3 punti dalla Fiorentina.