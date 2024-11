SERIE A, Ecco le formazioni ufficiali di Venezia-Parma

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia un'altra giornata di campionato di Serie A, giunta ormai alla 12ª giornata. Nel match che precede la sosta, alle 15:00, il Venezia ospita il Parma per una sfida in chiave salvezza tra le due squadre neopromosse. Ecco le formazioni dei tecnici Di Francesco e Pecchia.



VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Benedyczak. All. Pecchia