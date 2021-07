SERIE A, Dal '22-'23 stop divise verdi: ecco per chi

Curiosa e quantomeno sorprendente la decisione della Lega sul regolamento per le divise da gioco. Infatti, secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, dalla stagione 2022/2023, sarà vietato il colore verde nelle divise da gioco per i calciatori in movimento. Tale regola è stata anticipata in questa stesura del regolamento per permettere ai club di muoversi di conseguenza. La motivazione è prettamente televisiva e si vuole evitare che il colore sia troppo simile a quello del campo, rendendolo fastidioso all'occhio del telespettatore.