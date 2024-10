SERIE A, Classifiche a confronto: Viola -4 rispetto al 23-24

FirenzeViola.it

Arrivati alla seconda sosta causa nazionali dopo la settima giornata di campionato è tempo di confronti rispetto alla scorsa stagione. La Fiorentina l'anno scorso a questo punto del campionato aveva 14 punti, 4 in più rispetto a questa stagione con Raffaele Palladino. Il Napoli è primo in campionato con due punti in più rispetto alla scorsa annata con Rudi Garcia, mentre la Juventus e l'Inter hanno rispettivamente uno e quattro punti in meno. Il salto maggiore l'ha fatto l'Udinese con 9 punti in più rispetto all'anno passato. Bene anche Lazio e Empoli rispettivamente a più 6 e più 7. Male il Milan di Fonseca che ha fatto 7 punti in meno rispetto alla formazione di Pioli. Di seguito la classifica di Serie A con i punteggi rispetto al campionato 2023-2024.

Napoli 16 punti (+2)

Inter 14 (-4)

Juventus 13 (-1)

Lazio 13 (+6)

Udinese 13 (+9)

Milan 11 (-7)

Torino 11 (+2)

Atalanta 10 (-3)

Roma 10 (+2)

Empoli 10 (+7)

Fiorentina 10 (-4)

Hellas Verona 9 (+1)

Bologna 8 (-2)

Como 8 (in Serie B)

Parma 6 (in Serie B)

Cagliari 6 (+4)

Lecce 5 (-6)

Genoa 5 (-3)

Monza 4 (-5)

Venezia 4 (in Serie B)