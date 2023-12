SERIE A, Classifica aggiornata: Viola a -1 dal 4° posto

L'Inter espugna lo Stadio Diego Armando Maradona mandando un segnale chiaro e tondo tanto al Napoli e all'intero campionato di Serie A: vittoria per 3-0 e primato in solitaria riconquistato a quota 35 punti. Questa la classifica aggiornata in attesa dell'ultima sfida valida per il 14° turno, con la Fiorentina che si porta a -1 dai partenopei in piena zona Europa:

Inter 35

Juventus 33

Milan 29

Roma 24

Napoli 24

Fiorentina 23

Bologna 22

Atalanta 20*

Lazio 20

Monza 18

Frosinone 18

Torino 16*

Lecce 16

Genoa 15

Sassuolo 15

Udinese 12

Empoli 11

Cagliari 10

Verona 10

Salernitana 8

*Una partita in meno