SERIE A, Cinque squalificati per il 17° turno: c'è pure Dodo

Sono in tutto cinque i giocatori della Serie A che, in virtù o di espulsioni o di cartellini gialli presi sotto diffida, saranno costretti a saltare la 17ª giornata del campionato. Tra questi anche il viola Dodo, che complice l'ammonizione ricevuta in avvio di match contro il Bologna due giorni fa sarà costretto a saltare la sfida di lunedì al Franchi (ore 18) contro l'Udinese. Ecco l’elenco dei giocatori squalificati per la 17ª giornata di Serie A.

- In Torino-Bologna, Paolo Vanoli dovrà fare a meno di Saul Coco, squalificato dopo aver ricevuto la quinta ammonizione in campionato.

- In Atalanta-Empoli, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Marten De Roon, squalificato dopo aver ricevuto la quinta ammonizione in campionato.

- In Monza-Juventus, Alessandro Nesta dovrà fare a meno di Daniel Maldini, squalificato dopo aver ricevuto la quinta ammonizione in campionato.

- In Fiorentina-Udinese, Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Dodo, squalificato dopo aver ricevuto la quinta ammonizione in campionato.

- In Atalanta-Empoli, Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di Mattia De Sciglio, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata contro il Torino dalla panchina.