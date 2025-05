Anni sbiaditi a Torino, Ferrante: "Il Toro dovrebbe fare come Fiorentina, Atalanta e Bologna"

Ai taccuini di TorinoGranata.it, l'ex Napoli e Toro Marco Ferrante ha dato il suo giudizio sul campionato della squadra di Vanoli, lamentando anche il poco prestigio di cui sta godendo la piazza granata negli ultimi anni, decisamente scoloriti per i campionati portati avanti. Nel farlo, l'ex attaccante ha tracciato anche un tipo di percorso che dovrebbe intraprendere il Torino, paragonandolo ad altre realtà italiane, come la Fiorentina: “Il giudizio è quello degli ultimi anni nel senso che il Torino non è stato né carne né pesce. Ha avuto una seconda parte del campionato discreta grazie anche agli innesti arrivati nel mercato invernale, mentre nella prima parte è stato borderline con quel bell’inizio e poi il periodo caratterizzato soprattutto da sconfitte.

E così anche quest’anno il campionato si chiuderà con la solita classifica: posizionamento più o meno a metà e con il rischio di essere nella seconda parte visto che il Como, che già aveva fatto il sorpasso, ieri ha battuto il Cagliari e si è assestato al 10° posto. Siamo sempre lì nono, decimo, undicesimo o dodicesimo posto. Per questo mi auguro che dal prossimo anno ci sia un’inversione di rotta con l’allestimento di una squadra maggiormente competitiva tenendo i giocatori migliori e chi non ha dimostrato di essere all’altezza che si accasi altrove. E aggiungere qualche giocatore importante per fare un po’ come hanno fatto Atalanta, Bologna e Fiorentina negli ultimi anni”.