SERIE A, Beltran-Nzola tra i più costosi della scorsa estate

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lunedì 1 luglio si aprirà ufficialmente il mercato. Il portale Transfermarkt.it ha deciso così di stilare la classifica degli acquisti più costosi della scorsa sessione di calciomercato estiva effettuati dai club di Serie A. Tra questi, al 17° posto, anche due calciatori viola come Beltran e Nzola.

Per entrambi i calciatori la scorsa stagione i gigliati hanno speso 12,6 milioni (anche se per Beltran la Fiorentina spenderà in tutto circa 25 milioni di Euro). L'argentino è arrivato a Firenze dal River Plate, mentre l'angolano dallo Spezia. In testa a questa speciale graduatoria c'è Frattesi, passato dal Sassuolo all'Inter per 34 milioni, mentre in seconda posizione sono presenti Lindstrom, che il Napoli ha acquistato dall'Eintracht Francoforte per 30 milioni, e Pavard, arrivato all'Inter dal Bayern Monaco.