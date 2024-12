SERIE A, Alle 15 Venezia-Cagliari: le formazioni ufficiali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Scontro salvezza in programma oggi, fischio d'inizio alle ore 15:00, al Penzo di Venezia. Gli arancioneroverdi di Di Francesco affronteranno in laguna il Cagliari di Davide Nicola. Lagunari che, reduci dal pareggio di Torino contro la Juventus, si trovano, insieme al Monza, in fondo alla classifica a quota 10 punti. Dall'altra parte il Cagliari, terzultimo 4 lunghezze sopra, viene da tre sconfitte consecutive, due in campionato e una in Coppa Italia, senza segnare nemmeno un gol. Entrambe le formazioni vanno a caccia di una vittoria importante in chiave salvezza. Di seguito le scelte dei due allenatori:

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Deiola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola