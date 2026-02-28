Serie A, alle 15 c'è Como-Lecce: le formazioni ufficiali del match
FirenzeViola.it
Alle 15 è in programma il fischio d’inizio di Como-Lecce, gara valida per la ventisettesima giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali del match.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt; Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Jesus Rodriguez; Douvikas.
LECCE (3-4-2-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Ramadani, Coulibaly, Gallo; Banda, Gandelman; Cheddira.
Pubblicità
News
FirenzeViolaIn questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Attadi Alberto Polverosi
Le più lette
1 In questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Copertina
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com