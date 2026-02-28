Serie A, alle 15 c'è Como-Lecce: le formazioni ufficiali del match

Alle 15 è in programma il fischio d’inizio di Como-Lecce, gara valida per la ventisettesima giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali del match.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt; Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Jesus Rodriguez; Douvikas. 

LECCE (3-4-2-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Ramadani, Coulibaly, Gallo; Banda, Gandelman; Cheddira.