Torino, confronto squadra-tifosi: chiesta la salvezza prima della sfida alla Juventus

Sono giornate e ore intense quelle che si stanno vivendo in casa Torino. Domani alle 18 la squadra affronterà la Lazio nella prima partita con Roberto D’Aversa in panchina, subentrato a Marco Baroni. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, ieri al Filadelfia circa cinquanta tifosi hanno incontrato la squadra.

L’incontro, seppur acceso, è stato pacifico e servito a trasmettere un messaggio chiaro: invertire rapidamente la rotta in un periodo critico che ha visto il Torino coinvolto nella lotta salvezza. L’obiettivo è evitare lo scenario che nessuno vuole: decidere la permanenza in Serie A nell’ultima giornata, che coinciderà con il derby contro la Juventus.