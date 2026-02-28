Torino, confronto squadra-tifosi: chiesta la salvezza prima della sfida alla Juventus
FirenzeViola.it
Sono giornate e ore intense quelle che si stanno vivendo in casa Torino. Domani alle 18 la squadra affronterà la Lazio nella prima partita con Roberto D’Aversa in panchina, subentrato a Marco Baroni. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, ieri al Filadelfia circa cinquanta tifosi hanno incontrato la squadra.
L’incontro, seppur acceso, è stato pacifico e servito a trasmettere un messaggio chiaro: invertire rapidamente la rotta in un periodo critico che ha visto il Torino coinvolto nella lotta salvezza. L’obiettivo è evitare lo scenario che nessuno vuole: decidere la permanenza in Serie A nell’ultima giornata, che coinciderà con il derby contro la Juventus.
Pubblicità
News
FirenzeViolaIn questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Attadi Alberto Polverosi
Le più lette
1 In questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Copertina
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com