Oggi l'IFAB si riunisce: nuove regole contro simulazioni e perdite di tempo
Oggi l’assemblea generale dell’IFAB, massimo organo mondiale per i direttori di gara, si riunirà per formalizzare le novità regolamentari in vigore dalla stagione 2026/2027, sulla base delle indicazioni emerse durante l’Annual Business Meeting di Londra, tenutosi a fine gennaio. Tra le misure in discussione, secondo Tuttomercatoweb.com, ci sono nuove formule per migliorare il gioco e ridurre le perdite di tempo, come quelle legate a presunti infortuni, sostituzioni o rimesse laterali, spesso trasformate in veri e propri teatrini.
Alcune di queste modifiche potrebbero essere testate già nel prossimo Mondiale in programma questa estate tra Canada, Messico e Stati Uniti. Non si tratta di soluzioni definitive, ma rappresentano un primo passo verso una direzione nuova per il calcio, puntando a rendere il gioco più fluido e meno interrotto.
