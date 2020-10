SERENA, Callejon sprecato come quinto. Iachini...

Michele Serena, difensore della Fiorentina dal 1995 al 1998, ha parlato quest’oggi dei temi caldi in casa viola: sul nuovo acquisto Callejon si è espresso così: "Callejon non lo vedo come esterno a tutta fascia. In Ialia non è mai stato quello il suo ruolo e nella lunga permanenza a Napoli è stato impiegato sempre nel tridente d’attacco o come esterno di centrocampo nel 4-4-2, non ha mai fatto il quinto. E’ un giocatore che si esalta nell’uno contro uno, dovrà essere bravo Iachini a ritagliargli il ruolo ideale, ma comunque è un grande acquisto per la Fiorentina; è un campione che può aiutare i tanti giovani in rosa a maturare.” E su Iachini: “A me il mister piace per come interpreta il calcio in maniera sanguigna, energica. E’ un allenatore vero, ora, archiviato il mercato, ha un buon gruppo a disposizione e si butterà a capofitto nel lavoro sui ragazzi che ha a disposizione. Il centrocampo è attrezzato, ha qualità e quantità. Credo che la viola sarà una delle sorprese del campionato."