SERBIA, Le buone pagelle di Milenkovic e Vlahovic

Buone pagelle per i due serbi della Fiorentina Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic che ieri sera hanno giocato e pareggiato 2-2 contro la Turchia. Queste le pagelle di MozzartSport su Milenkovic, a cui assegnano il voto di 6,5: "Per la maggior parte della partita è stato impeccabile, ha avuto diversi interventi notevoli e ha instillato fiducia nella squadra. Sul gol non fa la trappola del fuorigioco con i compagni, ma non si può cancellare tutto il resto a causa di una situazione controversa". La testata parla anche di Vlahovic, entrato al 76' e che prende 6 in pagella: "Sarebbe potuto diventare l'eroe inaspettato della partita se fosse stato solo un po 'più preciso. Ma ci sarà tempo, ha fatto un'ottima impressione per il poco tempo trascorso in campo".