SERBIA-IRLANDA, Milenkovic e Vlahovic titolari

Di seguito le formazioni ufficiali di Serbia-Irlanda, partita valida per il Gruppo A di qualificazione a Qatar 2022:

SERBIA (3-4-3): Dmitrovic; Milenkovic, Mitrovic, Pavlovic; Gajic, Lukic, Racic, Mladenovic; Tadic, Vlahovic, Djuricic. All. Stojkovic.

IRLANDA (4-3-3): Travers; Coleman, O'Shea, Clark, Stevens; Molumby, Cullen, Browne; Doherty, Robinson, Connolly. All. Kenny.

ARBITRO: Massa (Italia)