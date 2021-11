SERBIA, Ancora Vlahovic-gol: 4-0 al Qatar. Terzic...

Altra partita, altro gol per Dusan Vlahovic, che tra Fiorentina e Serbia arriva a 15 gol in 18 partite nella stagione 2021/22. La Serbia ha battuto 4-0 il Qatar in un'amichevole andata in scena nel tardo pomeriggio, grazie ai gol di Lukic, Jovic, Vlahovic e Milinkovic-Savic. 45 minuti anche per l'altro viola Terzic, entrato a fine primo tempo assieme a Vlahovic, mentre Milenkovic non ha giocato.