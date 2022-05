SENESI, Non solo ACF: su di lui anche Roma e Siviglia

Concorrenza in vista per la Fiorentina per Marcos Senesi. Secondo quanto riportato da TMW, l'argentino è un nome caldo per il mercato della Roma. Dopo che la sfida in Conference ha confermato ai giallorossi la validità del giocatore, è possibile che nei prossimi giorni ci sia un incontro fra il gm Tiago Pinto e l'entourage del difensore del Feyenoord. Le novità però arrivano dalla Spagna, dove il Siviglia è tornato a riallacciare i contatti vista la cessione di Diego Carlos all'Aston Villa. L'ostacolo però è la valutazione del club olandese, che è molto alta, intorno ai 20-25 milioni di euro. Da capire se il Siviglia vorrà spendere quella cifra.